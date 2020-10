Petrescu a bagat in sedinta un jucator de la Kups Kuopio imediat dupa meci! Moment incredibil la finalul partidei de calificare!

Dupa CFR-Kups, Petrescu a vorbit minute bune cu atacantul brazilian Rangel, fotbalist care i-a atras atentia.

Super Dan l-a remarcat pe brazilianul care a stat 82 de minute in teren la Cluj, anunta GSP. Rangel, 25 de ani, trecut in cariera si pe la Kapfenberg din Austria sau Kukesi din Albania, a marcat in acest sezon de 8 ori in 19 jocuri.

La finalul partidei cu Kups, Petrescu a cerut transferuri de la sefii sai: "Acum, exista doar o problema: nu exista acelasi lot numeros ca anul trecut. Transmit si pe aceasta cale un mesaj. Nu cred ca o sa facem fata pe atatea fronturi. Si eu vreau campionatul, dar nu e asa usor. Cu Chindia, nu am aratat asa de bine. Imi doresc pana duminica 3 jucatori, sa abordam bine toate meciurile. Jucatorii mei nu intineresc, imbatranesc. Poate si asta e secretul, media de varsta astazi a fost de 31 de ani. Nu e un repros fata de conducere, doar imi spun parerea. Patronul stie ce vreau, ma intelege, si eu il inteleg pe el. Nu e usor sa aduci jucatori buni, liberi. Vreau un fundas central, un mijlocas creativ, da".

Sursa foto: gsp.ro