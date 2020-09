Aduceti o icoana facatoare de minuni! :) Lotul lui FC Botosani valoreaza de 78 de ori mai putin decat cel al lui Tottenham!

Intregul buget al orasului Botosani este egal cu salariile anuale ale celor mai bine platiti 5 jucatori ai lui Spurs.

Tot lotul celor de la FC Botosani este cotat la 9.4 milioane de euro, cei mai valorosi jucatorii fiind Andrei Chindris (1 mil. euro), Denis Harut (900.000 euro), Enriko Papa (650.000 euro), Jonathan Rodriguez (650.000 euro) si Marko Dugandzici (600.000 euro). De partea cealalta, valoarea tuturor jucatorilor lui Tottenham Hotspur este estimata la 721.55 milioane de euro. Primii in clasamentul londonezilor sunt Harry Kane (120 mil. euro), Heung-min Son (64 mil. euro), Dele Alli (64 mil. euro), Davinson Sanchez (48 mil. euro) si Tanguy Ndombele (45 mil. euro).

De altfel, tot lotul botosanenilor nu valoreaza nici macar cat pustiul Juan Foyth (22 ani / 13.5 mil. euro), fiind de aproximativ 78 de ori mai mic decat al posibilor adversari din turul 3 preliminar ale Europa League. In plus, tot bugetul orasului Botosani pentru anul 2020 este de 40.8 milioane de euro, adica cat salariile cumulate ale lui Harry Kane (12 mil. euro), Tanguy Ndombele (12 mil. euro), Heung-Min Son (8.2 mil. euro), Dele Alli (6 mil. euro) si Hugo Lloris (6 mil. euro), cei mai bine platiti oamenii din lotul lui Mourinho. Tottenham si-a construit un stadion de 1.125 miliarde de euro, adica 9.31% din bugetul Romaniei pentru anul 2020, in timp ce valoarea clubului este estimata la 716 milioane euro (Brand Finance) - 1.6 miliarde euro (KPMG).