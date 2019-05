VESTE FABULOASA pentru Puscas inainte de EURO U21! Italienii l-au anuntat unde va juca sezonul viitor: nimeni nu mai credea

George Puscas poate sta linistit inainte de Campionatul European Under 21 ce va incepe peste cateva saptamani.

George Puscas are siguranta locului de la Palermo, indiferent ce se va intampla in vara. Evident, o evolutie fantastica la EURO U21 ii poate aduce un transfer la o echipa mult mai importanta, insa atacantul roman stie ca poate sta linistit si la Palermo.

Curtea de Apel a Federetiei Italiene de Fotbal a decis ca Palermo sa nu retrogradeze in Serie C. Palermo a terminat sezonul de Serie B pe locul 3 si spera la un baraj de promovare, insa din pricina unor nereguli financiare echipa risca retrogradarea in liga a treia. Forurile decizionale din Italia au luat hotararea ca Palermo sa fie sanctionata cu 20 de puncte, ceea ce inseamna ca va termina sezonul pe locul 11.

In cazul in care echipa ar fi fost trimisa in Serie C, mai multi jucatori importanti, printre care si Puscas, ar fi fost lasati sa plece. Puscas a jucat in 33 de meciuri in sezonul recent incheiat si a marcat 9 goluri.

Puscas a revenit in Romania

George Puscas s-a intors in tara dupa un sezon incarcat in Italia si este concentrat pe meciurile echipelor nationale. Puscas este atat in lotul lui Contra, pentru nationala mare, cat si in cel al nationalei U21, selectionat de Mirel Radoi.

Puscas nu vrea sa ramana in Romania. E dorit de FCSB, dar deocamdata nu ia in calcul o revenire in Liga 1. Si-ar dori sa continue in fotbalul italian sau sa prinda un transfer in Anglia.



"Ma bucura faptul ca se intereseaza echipe din Romania de mine. Eu am plecat de mic de acasa si deocamdata ma simt bine in Italia. Sa vedem daca voi schimba campionatul, daca voi ramane in Italia, nu stiu sa va zic nimic deocamdata. Visul meu e sa ajung in Anglia si sa joc in prima liga, dar mai este pana acolo. Nu mai pot rezista fara sa ma antrenez, mai ales ca urmeaza o perioada importanta si am decis sa vin sa ma antrenez mai repede. Prima data trebuie sa le luam pe rand, cu nationala mare sa facem bine, sa luam aceste trei puncte in ambele meciuri. Dupa ne gandim la EURO 2019 cu nationala U21. Suntem foarte entuziasmati, se simte in conversatiile noastre. Fiecare va contribui foarte mult si va da tot ceea ce are mai bun ca sa facem niste meciuri frumoase", a declarat Puscas.

Lotul lui Radoi pentru EURO U21

Portari: I. Radu, Cabuz, A. Vlad

Fundasi: Manea, Nedelcearu, Pascanu, Ghita, Fl. Stefan, Rus, Boboc

Mijlocasi: T. Baluta, Cicaldau, Man, I. Hagi, Fl. Coman, Dragus, Nedelcu, Dragomir

Atacanti: Puscas, Ad. Petre, Ivan.

Lista aditionala: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botosani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).

GRUPA C EURO U21: Anglia, Franta, Romania, Croatia



Programul grupei C:

18 iunie 2019: Romania – Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia – Franta (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – Romania (Cesena, 19:30), Franta – Croatia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franta – Romania (Cesena, 22:00), Croatia – Anglia (San Marino, 22:00)

Campionatul European se va disputa in perioada 16-30 iunie 2019, in 5 orase din Italia si in San Marino: Bologna, Reggio nell’Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe se vor califica in semifinale castigatoarele si cea mai buna ocupanta a locurilor secunde.