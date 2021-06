Veste mare pentru Spania! Busquets a fost testat negativ pentru COVID-19 si se va alatura lotului pentru meciurile de la EURO 2020

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO. Partidele sunt liveTEXT si pe www.sport.ro.

Nationala Spaniei a primit o veste buna, inaintea duelului cu Polonia, ce se va juca sambata, de la ora 22:00, la Sevilla. Sergio Busquets, inchizatorul lui FC Barcelona se va alatura lotului dupa ce a fost testat negativ pentru COVID-19.

Busquets se va alatura echipei vineri seara si ar putea fi in lotul pentru duelul cu Polonia, scrie Sport.es.

Atacantul Alvaro Morata si selectionerul Luis Enrique vor sustine vineri seara o conferinta de presa, ce va preceda meciul de sambata in care, cel mai probabil, se vor oferi mai multe detalii despre situatia lui Busquets.

Sergio a evoluat in meciul dintre Spania si Portugalia, amical, jucat inainte de EURO, insa a fost testat pozitiv in urma cu o saptamana, atunci cand toata echipa Spaniei a fost plasata in izolare si testata.