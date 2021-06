Imaginile din Bucuresti fac inconjurul lumii! Suporterul care batea in toba sparta pe National Arena a plecat in centrul vechi imediat dupa meci! Cum a fost surprins la 5 ore dupa joc

Fanul din Macedonia de Nord care a fost surprins in timp ce batea intr-o toba sparta pe National Arena a devenit cunoscut in toata lumea.

Nu doar datorita aparitiei de pe stadion! :)



Imediat dupa meci, suporterul a plecat in centrul vechi, unde s-a distrat alaturi de prietenii cu care a venit la meci. www.sport.ro a intrat in posesia unui clip inregistrat la mai bine de 5 ore dupa ce Ucraina - Macedonia de Nord se terminase. Fanul apare batand in continuare in toba, desi aceasta a continuat sa se degradeze. :) Distribuit pe retelele sociale, clipul a devenit viral.