UEFA s-a razgandit! Ucraina va trebui sa isi modifice echipamentul de joc pentru Euro

UEFA a revenit asupra diciziei referitoare la tricourile Ucrainei.

Ucraina si-a prezentat echipamentul intr-un mod inedit. Elevii lui Shevchenko au imprimate pe tricourile de joc harta tarii, din care face parte si Crimeea, dar si un sloganurile: "Glorie Ucrainei! Glorie Eroilor!", care sunt desprinse dintr-un cantec patriotic care au dus la indepartarea fostului sef de stat, Viktor Yanukovych, din cauza apartanentei sale cu Rusia.

Dupa ce in prima faza a aprobat acest echipament, UEFA a revenit asupra deicizie si a hotarat ca Ucraina trebuie sa inlature al doilea slogan "Glorie Eroilor!". Oficialii i-au lasat pe fotbalistii lui Shevchenko sa joace cu Crimeea pe piept, chiar daca a fost anexata de Putin in 2014.

"Dupa ce am efectuat o analiza mai aprofundata, am realizat ca acest slogan este in mod clar de natura politica si trebuie retras in vederea meciurilor de la competitiile noastre", a anuntat UEFA printr-un comunicat oficial.

Ucraina se afla in Grupa C la Euro, alaturi de Olanda, Austria si Macedonia de Nord, si va juca doua meciuri la Bucuresti, pe National Arena, in direct la PRO TV.

17 iunie - Ucraina - Macedonia de Nord, ora 16:00

21 iunie - Ucraina - Austria, ora 19:00