EXCLUSIV | "Putini jucatori reusesc ce a facut el!" Piturca, incantat de golul inscris de Ronaldo cu Germania! Ce a remarcat expertul PRO TV

Victor Piturca este expertul PRO TV la Euro 2020! Fostul selectioner a analizat cele mai tari faze din meciurile zilei.

Primul meci comentat de Piturca a fost Ungaria 1-1 Franta, iar acesta a ales sa analizeze faza din minutul 30, din atacul Frantei, cand Mbappe a reusit o pasa senzationala cu exteriorul pentru Benzema, de care insa atacantul nu a profitat, trimitand pe langa poarta.

"Ungurii, ca asezare, bine de tot. Griezmann da o pasa senzationala, il vedem pe Benzema unde e, pe Pavard. Iata ce face Mbappe. Asta inseamna sa fii jucator mare, vine si Pavard la sustinere, vine si Benzema in spatiul lasat liber si rateaza. E o faza realizata de jucatori mari, francezii au jucatori mari. Pentru echipe mici e greu sa faca ce a facut Mbappe acum", a explicat Piturca.

Una dintre fazele analizate de expertul PRO TV a fost sprintul senzational reusit de Cristiano Ronaldo la golul pe care l-a inscris in poarta Germaniei. Starul portughez a atins o viteza de 25 km/h, pornind din propriul careu pana in careul lui Neuer, strabatand o distanta de peste 90 de metri in doar 15 secunde. Piturca a remarcat viteza lui Ronaldo, care i-a lasat in urma pe jucatorii mult mai tineri ai nationalei Germaniei.

"Se bate cornerul, raman doi jucatori acolo. Dupa ce se respinge, vedem patru jucatori, nemtii cazuti. Silva se duce liber, Ronaldo face un sprint de 90 si ceva de metri, Kimmich, care a batut cornerul, vine in viteza fantastica si ajunge tarziu la Jota.

Havertz face greseli, l-am vazut defensiv. Cand ai responsabilitatea asta, vii cu Ronaldo, ca stii cine e, iti baga mingea in poarta.

La 36 de ani, o ia Ronaldo la fuga si eu ce fac?! Ce a reusit el, reusesc putini jucatori, aici denota puterea de lupta, viteza, forta. Apare singur acolo, iar jucatori de 25 de ani, raman in urma", a comentat Piturca.

Fostul selectioner a analizat si golul inscris de Germania in minutul 60, remarcand demarcarile false ale lui Gnabry, care au destabilizat apararea portugheza.

"Ne uitam la nemti cum joaca dintr-o atingere, sa il vedeti pe Gnabry cate demarcari false face, il ameteste pe Pepe, cand le face, il ameteste si pe Pepe. Ajung Havertz si Muller in careu, domnul fundas dormea si Gosens baga singur mingea in poarta", a concluzionat Piturca.