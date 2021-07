Suporterii englezi si-au pierdut controlul! Au confundat steagul Italiei cu cel al Bulgariei si au atacat Ambasada vecinilor nostri 

Anglia a pierdut finala Euro 2020 in fata Italiei.

Italia a reusit sa castige Euro 2020 in fata Angliei, chiar pe Wembley, impotriva a peste 55 000 de suporteri britanici. Fanii lui Kane si Sterling au asediat Londra inainte de finala Campionatului European si au incercat sa intre in incinta stadionului ilegal.

Celebrul indemn "It's coming home" s-a transformat in "It's coming to Rome", iar suporterii nationalei Albionului au trebuit sa digere o infrangere pe propria arena. Dupa ce Saka, Sancho si Rashford au ratat loviturile de departajare, au fost masacrati in mediul online, fiind abuzati rasiali de mii de internauti.

Fanii englezi nu s-au oprit doar la acest gest. Au confundat drapelul Italiei cu cel al Bulgariei si au incercat sa rupa steagul amplasat in Ambasada Bulgariei din Londra, dupa cum informeaza jurnalistul Euractiv.bg, Georgi Gotev.

"Suporterii nervosi au incercat sa rupa steagul de la Ambasada Bulgariei din Londra, pentru ca are aceleasi culori ca drapelul Italiei", a scris Georgi Gotev pe contul oficial de Twitter.