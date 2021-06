Spania - Polonia, de la 22:00, pe PRO TV si pe VOYO.RO! Ambele nationale au nevoie de victorie pentru a putea spera la "optimi"

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Spania intalneste, astazi, de la ora 22:00, nationala Poloniei, in etapa a doua a Grupei E, de la Campionatul European.

Spania s-a impus in sase dintre cele opt meciuri disputate pana in prezent impotriva Poloniei. In 2010, ibericii s-au impus cu 6-0 in fata polonezilor. Singura victorie a Poloniei a venit in noiembrie 1980, intr-un amincal disputat la Barcelona, scor 2-1.

Spania a incheiat la egalitate primul meci de la Euro, scor 0-0, cu Suedia. Fotbalistii lui Luis Enrique spera sa gaseasca in aceasta seara drumul spre primul gol de la acest Euro. Nici Polonezii nu stau prea bine la moral. Acestia au pierdut prima partida, cu 2-1, in fata Slovaciei.

Spania este la cel de-al saptelea Euro consecutiv. Ibericii au castigat turneul in 1964, 2008 si 2012.