Spania, patru schimbari pentru meciul decisiv cu Slovacia! Cine pierde echipa

LIVE pe Voyo.ro, ora 19:00, Slovacia - Spania si Suedia - Polonia

Luis Enrique nu are alta varianta decat victoria in meciul cu Slovacia. Astfel, selectionerul Spaniei a renuntat la Marcos Llorente, Pau Torres, Rodri si Dani Olmo, iar in locul lor titulari vor juca Azpilicueta, Eric Garcia, Busquests si Sarabia.

???? ¡¡CON ESTE ONCE NOS JUGAMOS EL PASE!! ???? Esta es la alineación de @LUISENRIQUE21 para el tercer partido de la @SeFutbol de la Fase de Grupos de la #EURO2020 ante Eslovaquia. ???????? ¡¡VAMOS A POR TODAS!! ¡¡A GANAR!! ???? #SVK - #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/RiVmnvPhgS — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 23, 2021