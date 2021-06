Rob Page, selectionerul Tarii Galilor, despre "rosul" acordat de Hategan in meciul cu Italia: "O decizie dura"

Tara Galilor a fost invinsa, duminica, de Italia, scor 0-1, in ultimul meci pe care l-a disputat in cadrul Grupei A a Campionatului European.

Galezii au terminat partida de pe Olimpico din Roma in inferioritate numerica, dupa ce Ovidiu Hategan l-a eliminat pe Ethan Ampadu in minutul 55.

La finalul meciului, selectionerul Tarii Galilor, Rob Page, 46 de ani, a afirmat ca arbitrul roman a luat o decizie prea dura.

"Ampadu este dezamagit, normal ca este. Nu am revazut faza, dar in acel moment am crezut ca a fost o decizie dura. Am crezut ca ar putea primi cartonasul galben. Ampadu este un jucator tanar care vrea sa participe la acest turneu major, astfel ca eliminarea va impiedica putin acest lucru.

Va invata din asta si va reveni mai puternic dupa ce a trecut prin aceasta experienta. Poate nu crede asta acum, dar baietii s-au strans in jurul lui. La fel si staff-ul tehnic, ne vom asigura ca este bine", a declarat Page, conform Wales Online.

Italia (9 puncte) si Tara Galilor (4 puncte) s-au calificat in optimile de finala ale Euro 2020.