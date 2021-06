Ovidiu Hategan va arbitra un meci important de la EURO! Miza va fi primul loc in grupa

Hategan a fost ales pentru a arbitra un meci din a treia etapa a Campionatului European.

Arbitrul roman a fost delegat la duelul dintre Tara Galilor si Italia, ce se va juca la Roma, duminica. Medciul este unul foarte importand, deoarece miza este primul loc in grupa, ce ar aduce, in mod normal, un adversar mai usor in optimi.

Locul 1 din grupa A, din care fac parte cele doua echipe, se imperecheaza, in optimi, cu locul secund din grupa C, respectiv una dintre Ucraina, Austria sau Olanda, insa e greu de crezut ca "portocala mecanica" nu va reusi sa obtina cel putin un punct cu Macedonia, pentru a castiga grupa.

In schimb, locul 2 din grupa A va juca cu locul 2 din grupa B, adica una dintre Rusia, Finlanda sau Danemarca. Italia este calificata deja in optimi si va termina in primele doua locuri din grupa, in timp ce Tara Galilor poate ajunge chiar pe locul 3, daca pierde cu Italia si Elvetia bate Turcia.

In acest caz, Tara Galilor va trebui sa fie in primele patru cele mai bune echipe de pe locurile trei. Realizabil, avand in vedere ca au deja 4 puncte, insa adversarul din optimi va fi unul de temut.

Daca va ajunge in optimi de pe locul 3, Tara Galilor va juca la Bucuresti, pe 28 iunie, impotriva castigatoarei grupei F, adica una dintre Franta, Portugalia sau Germania.

Hategan a arbitrat si duelul dintre Polonia si Slovacia, acordand primul cartonas rosu al turneului. La acel meci a participat si Istvan Kovacs, care a fost al patrulea oficial.