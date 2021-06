"Nu a invatat nimic la Juventus!" Van Basten il face praf pe De Ligt! Ce a spus dupa meciul cu Austria

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO

Tarile de Jos s-au impus cu nationala Austriei, 2-0, insa unul dintre fotbalistii neerlandezi nu a scapat de critici. Matthijs de Ligt este jucatorul vizat de Marco Van Basten, despre care a spus ca nu a invatat nimic in perioada petrecuta la Juventus.

"Daca ne uitam la frecventa cu care Stekelenburg a trebuit sa se ocupe de baloanele lungi, si din cauza asta, nu poate iesi cu avantaj, nu e ceva pozitiv. Atunci sunt 50%-50% sansele, iar fotbalul se transforma intr-o lupta. Din spate trebuie sa ai mai multa viziune si control pentru a iesi in fata cu jocul. Atunci poti sa domini o partida. Pana acum nu am vazut asta.

De Ligt este fundas central si are nevoie sa devina un lider. Trebuie sa te faci auzit, sa te afirmi. Trebuie sa conduci apararea. El doar alearga in urma omului sau, lasa o gaura imensa. De Ligt s-a dus in Italia pentru a invata cum sa se apere, insa nu cred ca a invatat prea multe acolo", a spus Van Basten pentru NOS, citat de Mundo Deportivo.