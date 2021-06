Imagini ireale din Germania! Un fan a cazut cu parasuta pe stadion inainte de startul meciului! Totul a fost surprins pe camere

Fanii fotbalului sunt cunoscuti pentru lucrurile nebunesti pe care le fac, insa parca la super duelul dintre Franta si Germania nimeni nu se astepta la ce avea sa se intample. Mai exact, un om a aterizat la propriu pe stadion, cu parasuta, insa totul putea sa aiba urmari tragice, dupa ce era sa loveasca mai multi fani din tribuna.



Pe langa asta, parasuta s-a impleticit si cu spider-cam-ul, insa din fericire, nici in aceasta situatie nu s-a intamplat nimic, iar omul a reusit sa aterizeze in siguranta pe gazon. Mai multi fotbalisti s-au dus la el si probabil au glumit pe seama nebuniei acestuia, pentru ca in cele din urma oamenii de ordine sa-l scoata de pe teren.

Chiar daca episodul este in sine amuzant si nebunesc, acesta poate sa serveasca ca un motiv de deconcentrare pentru fotbalisti, chiar daca vorbim de cel mai inalt nivel. Ramane de vazut cum vor gestioana jucatorii situatia.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9