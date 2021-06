Gest total neasteptat dupa criticile primite! Luis Enrique a anuntat primul titular in meciul cu Polonia: "Jucam cu el si inca 10!"

Selectionerul spaniol are incredere in calitatile lui Alvaro Morata.

Spania a inceput Euro 2020 cu o remiza cu Suedia, 0-0. Echipa lui Luis Enrique a avut o posesie zdrobitoare de 80% contra nordicilor, dar nu a reusit sa marcheze golul care sa ii aduca cele 3 puncte. Morata a ratat cea mai mare ocazie a partidei. Atacantul a ramas singur cu Olsen, dar a trimis mingea pe langa poarta.

Chiar daca l-a schimbat in minutul 66 cu Sarabia, Enrique are incredere totala in varful spaniol. Antrenorul a anuntat ca Morata va incepe titular meciul cu Polonia, de sambata.

"Ii spun lui Alvaro sa continue la fel, sa ne dea tot ce e mai bun in atac si in aparare. Maine jucam cu Morata si inca 10", a declarat selectionerul iberic, la conferinta de presa premergatoare meciului cu Polonia.

Spania se afla in Grupa E la Euro 2020, din care mai fac parte Slovacia, Suedia si Polonia. Elevii lui luis Enrique mai au doua meciuri de jucat in prima faza a competitiei, cu Polonia, 19.06, 22:00, si Slovacia, 23.06, 19:00, in direct la PRO TV si pe VOYO.