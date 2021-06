EXCLUSIV | "S-a gandit la nemurirea sufletului!" Piturca a analizat meciurile zilei! Fotbalistul care l-a impresionat pe expertul PRO TV: "Un mare jucator!"

Meciurile de la Euro se vad in direct la PRO TV si pe VOYO.

Victor Piturca este expertul PRO TV pentru Campionatul European si a analizat cele mai tari faze din meciurile zilei in emisiunea speciala a lui Vadim Vajeu.

Fostul selectione a analizat momentul cheie in golul inscris de rusi la meciul cu Finlanda, cand Kuzyaev, fundasul de banda, a urcat la centru si a recuperat balonul.

"Vedem tranzitia pozitiva a rusilor, pierd mingea, urmeaza tranzitia defensiva. Vreau sa evidentiez cine recupereaza mingea. Jucatorul rus care joaca in banda. Cum au pierdut mingea, a venit din banda, a strans bine in zona centrala, a recuperat balonul, iar din recuperarea lui a venit si golul.

Jucatorii finlandezi nu au mai fost din punct de vedere fizic, poate nici pishic la inaltime", a spus Victor Piturca.

In cel de-al doilea meci al zilei, fostul selectioner a analizat una dintre fazele de atac ale galezilor, cand Bale l-a lasat pe Ramsey intr-o pozitie ideala, insa atacantul a trimis pe langa poarta.

"Am pus faza pe tapet pentru a vedea jucatorii romani in special. Turcii, in loc sa atace, sa nu il lase pe Bale sa se intoarca, stau departe de el. Se intoarce Bale, are jocul cu fata, vedem ca pleaca Moore, deci e faza lucrata la antrenament, vedem ca fundasul dreapta al turcilor vrea sa plece cu Ramsey, dar are senzatia ca e in ofsaid si s-a razgandit. Astfel a fost pregatit meciul de cei de la Tara Galilor, dar iata ca au reusit si le-a iesit primul gol", a comentat expertul PRO TV.

Piturca si-a incheiat analiza cu meciul 'vedeta' dintre Italia si Elvetia, analizand sprintul reusit de Locatelli, cel care a inscris de doua ori in poarta elvetienilor.

"Locatelli, un jucator mare astazi, vedem ce pasa va da. Ii paseaza formidabil lui Berardi, ajunge mingea la el, care isi fixeaza adversarul, iar Locatelli, flancat de doi adversari, vine, adversarii se opresc, Elvedi s-a oprit, s-a gandit la nemurirea sufletului si a iesit aceasta faza superba", a adaugat acesta.