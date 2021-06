EXCLUSIV | "Noua polonezi si nu pot face un marcaj!" Piturca a analizat meciurile zilei! Ce a spus expertul PRO TV

Toate partidele de la EURO 2020 se vad la PRO TV, PRO X si pe VOYO. Meciurile sunt si liveTEXT pe www.sport.ro!

Victor Piturca este expertul PRO TV pentru Campionatul European! Fostul selectioner a analizat faze cheie din meciurile zilei, comentand modul in care jucatorii au tratat situatiile.

Pentru primul meci al zilei, Piturca a inceput cu o faza din startul reprizei secunde de la Scotia - Cehia, pentru a evidentia pressingul facut de jucatorii nationalei Cehiei.

"Echipa ceha a facut o tranzitie pozitiva in jumatatea de teren a scotienilor. O pasa foarte buna, in zona in care trebuia sa fie fundasul stanga, de asta se creeaza ocazia de gol. Vreau sa evidentiez numarul jucatorilor cehi in careul scotian. Avem noua jucatori in terenul scotienilor. Faza se termina cu finalizare, iar de aceasta maniera s-au desfasurat ostilitatile in teren", a spus Victor Piturca la PRO TV.

Fostul selectioner i-a criticat dur pe jucatorii Poloniei in cel de-al doilea meci al zilei, accenduand problemele din aparare.

"Sa vedem indolenta jucatorilor polonezi, vedem cum se apara la corner. Lejeritatea cu care trece Kucka prin cei doi mijlocasi centrali. Ajunge cu usurinta mijlocasul slovac sa paseze, sa poata sa il puna pe colegul sau in pozitie sa suteze.

Sunt noua polonezi in aparare, sunt 4-5 jucatori slovaci in careu, 9 polonezi si nu pot face un marcaj", a adaugat acesta.

In 'surpriza' Spania 0-0 Suedia, Piturca a dezvaluit care a fost elementul cheie care le-a lipsit ibericilor pentru a inscrie.

"Moreno recupereaza mingea si centreaza formidabil, suedezii, foarte bine plasati, din pacate pentru spanioli doar un jucator in fata portii. aici voiam sa vad o demarcare falsa.

Asa trebuia sa joace, trebuia sa aiba 10-15 centrari pe repriza spaniolii si cu siguranta ca ar fi castigat jocul", a incheiat Piturca.