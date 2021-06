EXCLUSIV | "Medicii l-au pastrat pe Eriksen in viata. Au intervenit in alea 3 minute de aur!" Fostul medic al nationalei, primul verdict dupa scenele cumplite de la Finlanda - Danemarca

Fostul doctor al nationalei Romaniei, Pompiliu Popescu, spune ca sunt doua ipoteze in privinta cauzelor stopului cardiac suferit de Eriksen.

Popescu sustine ca a fost fie vorba de un infarct, fie de o aritmie in cazul danezului. Interventia medicilor i-a salvat viata.

"A fost o interventie medicala salutara, care a facut ca Eriksen sa fie pastrat in viata. A fost facuta la timp, in interiorul celor 3 minute de aur pentru a salva un pacient. Inca nu se stie care e cauza, doar se presupune. Ar fi vorba de un infarct sau de o fibrilatie, probabil, ventriculara, deci o aritmie. E foarte important sa se afle pentru viitorul lui care a fost cauza acestui stop cardiac. Au fost vreo 17 minute, cred. S-a intervenit in primele 3 minute. Medicul danez a initiat aceasta interventie, apoi urgentistii, cei care se afla la linie. Ea intervine in asemenea situatii", a spus Popescu la PRO TV.