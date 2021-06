De Ligt, dupa gestul care a costat-o calificarea pe nationala sa: "Ma simt responsabil!" Cum justifica fundasul hentul din meciul cu Cehia

Cehia va juca in sferturile Euro 2020 cu Danemarca in direct la PRO TV si VOYO.

Meciul dintre Tarile de Jos si Cehia s-a dezechilibrat in minutul 52, atunci cand De Ligt a vazut cartonasul rosu dupa ce a comis un hent. In prima faza arbitrul i-a aratat cartonasul galben, dar dupa ce a consultat faza cu ajutorul VAR-ului a revenit asupra deciziei si i-a aratat cartonasul rosu fundasului central. Cehii au profitat de omul in plus si au inscris doua goluri care i-au calificat in sferturile Euro 2020.

La finalul partidei, Matthijs de Ligt si-a asumat intreaga responsabilitate pentru ca si-a lasat echipa in 10. Olandezul a sustinut ca s-a dezechilibrat si ca nu avea alta alternativa decat sa isi foloseasca mainile.

"Episodul cu mine a schimbat jocul. Ma simt responsabil pentru asta. Am avut actiunea sub control. Mingea a ajuns la mine, o las sa sara, cad la pamant si sunt dezechilibrat. Prin urmare, sunt fortat sa-mi folosesc mainile si asta a provocat cartonasul rosu. Coechipierii mei au luptat, sunt mandru de ei. Eu, pe de alta parte, ma simt rau", a declarat De Ligt la finalul partidei.