Nationala Tarilor de Jos a bifat trei recorduri negative in meciul cu Cehia! Cum a intrat De Ligt in istorie dupa ce a vazut cartonasul rosu

Cehia va juca impotriva Danemarcei in sferturile Euro 2020.

Dupa un parcurs senzational in Grupa C, in care le-a invins pe Ucraina, 3-2, Austria, 2-0, si Macedonia de Nord, 3-0, nationala Tarilor de Jos a fost invinsa de Cehia cu 2-0 si a pierdut sansa sa califice in sferturile Euro 2020.

Olandezii au inregistrat 3 recorduri negative in optimea acestui turneu final. De Ligt si-a lasat echipa in 10 in minutul 52 si a devenit cel mai tanar jucator care a vazut cartonasul rosu in faza eliminatorie a Campionatului European, la doar 21 de ani si 319 zile. Precentul record era detinut de Gianluca Zambrotta, care a incasat cartonasul rosu la 23 de ani si 131 de zile.

Seara olandezilor a devenit si mai neagra cand Wijnaldum, conducatorul de joc si capitanul echipei, a oferit doar 10 pase in cele 90 de minute. Cele mai putine trimise vreodata de un jucator de camp al 'portocaliilor' care a jucat un meci intreg intr-o faza eliminatorie la Euro.

De-a lungul istoriei, Tarile de Jos au luat parte la 89 de meciuri la Campionatul European si Campionatul Mondial. Partida cu Cehia a fost singura in care olandezii nu au reusit sa aiba un sut pe spatiul portii adverse.

Cehii o vor intalni in sferturile Euro 2020 pe Danemarca, in direct la PRO TV si pe VOYO.