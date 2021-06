Moment controversat la inceputul meciului Germania - Ungaria: un suporter a intrat pe teren cu steagul LGBT.  Ce nu s-a vazut la TV 

Meciurile de la EURO 2020 sunt pe PRO TV, PRO X si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Meciul Germania - Ungaria a debutat cu un moment neasteptat, chiar inainte de intonarea imnurilor celor doua nationale. Un suporter a intrat pe teren, cu un steag LGBT in mana, insa a fost scos foarte repede de pe suprafata de joc.

Suporterul a intrat pe teren in momentul in care se intona imnul Ungariei, gestul sau fiind unul tintit, in urma controverselor care au avut loc in ultima perioada pe subiectul LGBT.

In urma cu cateva zile, Parlamentul din Ungaria a votat o lege prin care se interzice promovarea informatiilor care promoveaza homosexualitatea pentru persoanele minore.

Ca raspuns la aceasta actiune, nemtii au propus ca arena din Munchen sa fie luminata in culorile curcubeului inaintea partidei, insa UEFA a respins aceasta initiativa.

