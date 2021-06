Hategan a aratat primul cartonas rosu de la Euro! Krychowiak a parasit terenul in lacrimi

Ovidiu Hategan conduce de la centru meciul dintre Polonia si Slovacia. In minutul 62 al meciului, romanul i-a aratat al doilea cartonas galben lui Krychowiak si inclusiv "rosu", dupa un fault al polonezului asupra lui Hromada. Krychowiak mai vazuse un "galben" in minutul 22.

Fotbalistul a parasit terenul in lacrimi!

Grzegorz Krychowiak is the first player to be sent off at Euro 2020. ????????#beINEURO2020 #EURO2020 #POLSVK

