Budapesta fierbe inainte de Ungaria - Portugalia! Zeci de mii de suporteri sunt in strada!

Budapesta se pregateste de primul meci pe care il va gazdui la Euro 2020. Favoritii lor vor juca in fata Portugaliei, in prima partida din Grupa F. Rezultatul de egalitate pe care l-a obtinut la Campionatul European din 2016, tot in faza grupelor, in fata nationalei lui Cristiano Ronaldo, 3-3, ii da sperante Ungariei ca o poate impiedica pe detinatoarea trofeului.

Fanii maghiari s-au entuziasmat deja si au umplut strazile Budapestei cu cateva ore inainte de inceperea meciului. Puskas Arena va gazdui 61 000 de suporteri, ceea ce ar putea face ca aceasta partida sa aiba cea mai mare audienta de la Euro 2020, avand in vedere ca pe celelalte tari le impiedica protocolul Covid-19 sa aloce 100% din locurile arenei.

Hungary fans are on their way to the Puskas Arena, the only #EURO2020 stadium to allow 100% capacity. ????

61,000 fans will be in the stands for the #HUN opener vs. #POR today. pic.twitter.com/a4mKQFC9L3