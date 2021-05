Prima reactie a lui Benzema dupa ce a fost rechemat la nationala! Cui i-a multumit starul francez

Benzema va juca la Campionatul European din vara.

Benzema a revenit la echipa nationala a Frantei dupa o pauza de 5 ani si jumatate. In 2015, atacantul a fost acuzat ca a vrut sa il santajeze pe Mathieu Valbuena, cu o filmare in care fotbalistul intretinea relatii sexuale, si a fost exclus din lotul national.

Didier Deschamps, selectionerul campioanei mondiale, a declarat ca este in relatii bune cu jucatorul lui Real Madrid, iar acum Benzema a prins lotul pentru EURO 2020.

Atacantul francez a tinut sa posteze un mesaj de multumire catre familie, club si fani pe retelele de socializare.

"Sunt atat de mandru de aceasta intoarcere la echipa nationala a Frantei si de increderea care mi s-a acordat.

Multumesc familiei mele, clubului meu, voua si ...tuturor celor care m-au sustinut intotdeauna si imi dau putere in fiecare zi", a transmis Karim Benzema pe Twitter.

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien ???????? #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Varful a marcat 27 de goluri in cele 87 de prezente pentru echipa nationala a Frantei, iar pentru Real Madrid, in acest sezon, are 29 de reusite in toate competitiile.