Bale, un car de nervi dupa infrangerea cu Danemarca! Intrebarea care l-a scos din sarite pe starul galez

Gareth Bale, furios la interviurile de la finalul meciului cu Danemarca, 0-4.

Atacantul de 31 a plecat in timpul interviului de la finalul infrangerii cu Danemarca, dupa ce un jurnalist l-a intrebat daca acesta a fost ultimul sau meci in trioul nationalei Tarii Galilor.

"Da, lucrurile nu au decurs asa cum speram. Am jucat foarte bine 25 de minute. Am primit gol si jocul nostru s-a schimbat atunci.

Am incercat sa schimbam ceva in repriza secunda, insa am facut o greseala si am primit un nou gol, iar acest lucru a ucis elanul echipei noastre.

Am ratat calificarea in sferturi, insa nu o sa ne putem reprosa un lucru: spiritul de echipa. Sunt mandru de toti coechipierii mei", a spus Gareth Bale inainte de a pleca de la interviu, deranjat fiind e intrebarea reporterului.

“Is it gonna be the last game for Wales ?” Gareth Bale walks off post match interview. pic.twitter.com/Q3OsOPXPIi — Fze (@TheWhiteCastle2) June 26, 2021

