"O sa-i distrugem pe acesti nenorociti!" Fanii scotieni au facut prapad la sosirea in Londra! Suporterii anunta razboi inaintea confruntarii dintre Anglia si Scotia

Tensiunea a crescut la cote maxime in Anglia.

Fanii scotieni au sosit deja la Londra. Suporterii nationalei pregatite de Clarke Steve au luat cu asalt restaurantele din centrul capitalei Angliei si au scandat lozinci impotriva adversarei de maine seara, Anglia.

Kicking Off … Scottish football fans spraying the London Met Police in Leicester Square with alcohol … pic.twitter.com/CLboRGwIxM — Paul Brown ???????? Browns fan???? London News ????Vlogger (@PaulBrown_UK) June 17, 2021

Suporterii scotieni, increzatori ca echipa favorita se va impune

"O sa distrugem pe acesti nenorociti", a spus unul dintre fanii sositi la Londra. "Scotia va marca prima", a sustinut un alt suporter. "Scotia va castiga", a spus un altul.

Police removing Scottish football fans from the Leicester Square fountain …. They have added some soap to create bubbles :) pic.twitter.com/XRIx0hNC2w — Paul Brown ???????? Browns fan???? London News ????Vlogger (@PaulBrown_UK) June 17, 2021

Anglia si Scotia se intalnesc maine, de la ora 22, in ultimul meci al zilei, in Grupa D a Campionatului European. Partida va fi LIVE la PROTV, iar cele mai importante faze vor putea fi revazute pe sport.ro.

In prima etapa Anglia s-a impus cu 1-0 in fata Croatiei, in timp ce Scotia a pierdut cu 2-0 intalnirea cu Cehia.