Pronosticul lui Adrian Mutu înaintea debutului României la EURO: ”Trebuie să fie al nostru”

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va debuta pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

Adrian Mutu a analizat situația României la Campionatul European și a declarat că tricolorii pot obține o performanță importantă, poate cea mai mare din istoria prezențelor selecționatei noastre la EURO, anume că pot trece de grupe!

Adrian Mutu și-a spus părerea înainte ca România să debuteze la EURO 2024

”Briliantul” este încrezător că Edi Iordănescu și jucătorii pot obține rezultate importante și ar putea să aducă o bucurie imensă românilor în aceste zile, în care toți ochii sunt ațintiți către Germania, unde turneul final a început din urmă cu câteva zile.

”Avem jucători valoroși, dar împreună au dovedit că, după un început mai dificil, s-au mobilizat bine. Edi Iordănescu a reușit să scoată în evidență spiritul de echipă.

(N.r. - La începutul preliminariilor, tu credeai că ne putem califica? Din 10 români, 9 spuneau probabil nu!) Credeam, eu sunt al 10-lea! Am devenit puțin sceptic după primele meciuri, dar apoi am revenit la ceea ce credeam la început. Bineînțeles că, probabil, am și o doză de subiectivism, pentru că fiind un fost fotbalist al echipei naționale și un naționalist convins, bineînțeles că țin cu România!

(N.r. - Cum ți se pare antrenorul Edi Iordănescu?) Este un tehnician foarte bun. Îmi place că are anumite principii și valori pe care merge și nu și le schimbă, principii sănătoase. Nu am asistat la niciun antrenament al lui, dar am auzit doar cuvinte frumoase despre el.

Locul 2 în grupă trebuie să fie al României”, a spus Adrian Mutu pentru Fanatik.

România are o singură victorie la EURO

România a obținut calificarea la primul turneul final, la EURO 2024, după opt ani. Ultima oară a fost la EURO 2016, acolo unde a terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Franța, Elveția și Albania.

Este a șasea prezență din istoria tricolorilor la Campionatul European, care va ajunge la a 17-a ediție. Prima a fost în 1984, când la turneul final participau doar opt echipe. A urmat cel din 1996, iar apoi 2000, 2008 și 2016.

Naţionala României va debuta, luni, de la ora 16.00, cu naţionala Ucrainei, în Grupa E de la Euro 2024.