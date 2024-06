Luis De la Fuente a scos în evidență superioritatea echipei sale și a vorbit despre respectul pe care îl promovează în rândul jucătorilor săi.

De la Fuente: "Nu există o echipă mai bună decât Spania"

Într-un interviu acordat după meci, De la Fuente a declarat că este încântat de modul în care a învins selecționata Italiei și că 'Furia Roja" este cea mai bună echipă din lume la momentul actual.

"Sunt încântat și mândru de modul în care am învins campioana europeană. Am spus deja că nu există o echipă mai bună decât a noastră, atâta timp cât continuăm să muncim cu umilință. Nu am realizat încă nimic. Prudence, umilință și respect. Nu ne vom pierde capul. Echilibru", a declarat tehnicianul, citat de Mundo Deportivo.

"Nu s-a întâmplat nimic cu Spalletti. Am fost superiori și spun asta pentru că este foarte dificil să înfrunți o echipă ca Italia. Avem multe lucruri de îmbunătățit, dar cu picioarele pe pământ".

Cel mai bun meci ca antrenor

De la Fuente consideră că acesta a fost cel mai complet meci al său ca antrenor. Fostul jucător și-a început antrenoriatul în sezonul 97/98 la formația "Portugalete", la 4 ani după retragere.

Tehnicianul a intrat pe banca tehnică a selecționatei Spaniei în 2013, când avea să preia echipa U19.

"Cred că a fost cel mai bun meci, datorită contextului și entuziasmului. A fost cel mai complet. Nu mă satur să promovez produsul național. Suntem cei mai buni din lume, jucând în multe versiuni ale jocului. Este o generație magnifică. Am recunoscut echipa și potențialul ei. Italia a părut mai puțin bună din cauza nivelului arătat de Spania. Facem un drum și oamenii cred că putem câștiga", a adăugat antrenorul.

