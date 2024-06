Lamine Yamal a scris istorie la Euro, iar Luis de la Fuente îndeamnă la calm: "Mai multă prudență"

Luis de la Fuente, antrenorul Spaniei, a avut un discurs laudativ la adresa fotbaliștilor săi după victoria categorică împotriva Croației: "Am prestat un fotbal complet, am controlat jocul cu autoritate și am avut o forță de atac extraordinară. Chiar și când am fost nevoiți să suferim împotriva Croației, una dintre cele mai bune echipe din lume, am dat dovadă de caracter. Sunt foarte mulțumit. Am gestionat și interpretat jocul perfect în fiecare moment."

Lamine Yamal: Un talent extraordinar, dar este nevoie de prudență

Deși a elogiat evoluția lui Lamine Yamal, care a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Campionatului European, De la Fuente a cerut prudență: "El continuă să doboare recorduri și se maturizează tot mai mult în fiecare zi, într-un mod pozitiv. Cu timpul va deveni un jucător extraordinar. Dar cer aceeași prudență."

De la Fuente a ținut să îl laude și pe Fabian Ruiz, desemnat omul meciului: "Ce să mai spun despre Fabian! Este un jucător excepțional, de talie mondială. Dacă nu s-ar numi Fabian, s-ar vorbi mult mai mult despre el. Noi știm potențialul pe care îl are. Mi-ar plăcea să recunoaștem mai mult și să punem la cale ceea ce au făcut ei, au câștigat totul de când erau copii și au un parcurs enorm la cluburile lor. Jucători care muncesc în umbră și ar trebui să aibă o recunoaștere mediatică mai mare decât au."

Spania va înfrunta Italia în următorul meci din grupă (20 iunie), un meci crucial pentru speranțele de calificarea în faza eliminatorie.

