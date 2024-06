Desemnat omul meciului în partida de la Munchen, Nicolae Stanciu este acum nominalizat și pentru premiul de cel mai frumos gol marcat de un jucător în prima rundă a grupelor de la EURO 2024.

Jucătorul de la Damac are trei rivali pentru acest premiu: turcii Mert Muldur și Arda Guler, care au înscris în victoria contra Georgiei (3-1), dar și italian Nicolo Barella, care a marcat în partida cu Albania (2-1).

Fanii pot vota pe site-ul oficial UEFA, iar câștigătorul ar urma să fie anunțat în cursul zilei de miercuri, când debutează a doua rundă din grupele EURO 2024.

4 brilliant goals! Tap below to vote for your favourite? ????️????

???????? Mert Müldür vs Georgia

???????? Nicolae Stanciu vs Ukraine

???????? Nicolò Barella vs Albania

???????? Arda Güler vs Georgia

@AlipayPlus | #EUROGOTT