Ieri a debutat la EURO și astăzi este aproape de transferul carierei!

Joshua Zirkzee, care a impresionat sezonul trecut la Bologna, a debutat la echipa națională a Olandei chiar în sferturile EURO 2024, în meciul câștigat cu 2-1 împotriva Turciei.

Potrivit arhicunoscutului jurnalist italian Fabrizio Romano, Zirkzee a discutat cu conaționalul său, Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United, și a transmis că dorește transferul pe "Old Trafford".

Manchester United trebuie acum să ajungă la un acord cu Bologna sau să achite clauza de reziliere a contractului jucătorului, în valoare de 40 de milioane de euro.

???? Manchester United have green light from both Joshua Zirkzee and Matthijs de Ligt to join the club.

Both players have spoken to Erik ten Hag with Man United now ready to advance on club side in the coming days.

It’s all approved on salary/commission also for Zirkzee. pic.twitter.com/3smr51uuOa