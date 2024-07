OUT de la Real Madrid! Face vizita medicală și semnează cu noua sa echipă

Este vorba despre Rafa Marin (22 de ani), fundașul central care a fost împrumutat la Deportivo Alaves în ultimul sezon competițional.

Revenit de la gruparea bască, acolo unde a fost titular incontestabil, Rafa Marin nu va rămâne la Real Madrid și va pleca în Serie A, la Napoli, acolo unde va fi antrenat de Antonio Conte.

Fundașul este așteptat să facă vizita medicală și să semneze contractul cu fosta campioană a Italiei în următoarele 48 de ore, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Cifra de transfer a lui Rafa Marin la Napoli va ajunge la 12 milioane de euro, iar acesta va încasa 1,2 milioane de euro pe an la gruparea de lângă Vezuviu. Real Madrid și-a păstrat și o clauză de răscumpărare, în valoare de 30 de milioane de euro.

