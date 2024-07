Portarul lusitanilor a stabilit un record pentru această competiție, fiind primul portar care reușește o astfel de performanță în cadrul unui meci de la EURO 2024.

Într-un meci tensionat și echilibrat, Diogo Costa a parat loviturile de departajare executate de Ilicic, Balkovec și Verbic, în timp ce Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes și Bernardo Silva au transformat pentru Portugalia.

Diogo Costa became the first goalkeeper to save 3⃣ penalties in a shoot-out in Euros history tonight ????????

Two years ago he also became the first goalkeeper to save 3⃣ in a Champions League campaign on record ????

Nobody is going to want to face him ????