(P) Dilemele pe care Edward Iordănescu le are înaintea meciului România - Olanda

După ce au câștigat Grupa E, jucătorii noștri au un moral excelent, însă Olanda se anunță un adversar dificil. Chiar dacă nu a rupt gura târgului în faza grupelor, Olanda a devenit a șasea favorită la pariuri EURO 2024 pentru câștigarea turneului.

Diferența de valoare nu este evidențiată doar de evaluările făcute de Transfermarkt ori de echipele la care evoluează fotbaliștii lor versus ai noștri, ci și de cotele stabilite de casele de pariuri. La o simplă privire pe site-urile care oferă cote Romania Olanda, vedem că victoria noastră are 8.00, egalul are 4.33, iar succesul batavilor în timpul regulamentar are 1.33. În ce privește cotele la calificare, Olanda are doar 1.18, iar România are 4.50. Așadar, olandezii sunt clar favoriți, dar echipa noastră a arătat că este capabilă de surprize. Până să producem o nouă surpriză, rămâne să vedem care va fi echipa de start a "tricolorilor", căci Edward Iordănescu are mai multe dileme.

Cine îl înlocuiește pe Nicușor Bancu?

"Tricolorii" au încasat o lovitură dură după partida cu Slovacia, deoarece l-au pierdut pe Nicușor Bancu. Acesta este suspendat pentru cumul de cartonașe, iar absența sa îi dă mari bătăi de cap lui Iordănescu, în condițiile în care nu mai avem niciun alt fundaș stânga de meserie în lot.

Cert este așadar că Iordănescu va apela la o improvizație. Alegerea pe care trebuie să o facă este dintre Vasile Mogoș și Deian Sorescu. Primul evoluează ca fundaș dreapta la CFR Cluj și a mai fost încercat pe flancul stâng în amicalul cu Liechtenstein, însă nu se poate spune că a convins. Un avantaj pe care îl are este că a crescut în fotbalul din Italia și, cel puțin teoretic, se poate adapta mai ușor la o nouă poziție.

Cealaltă variantă este Deian Sorescu. Și el a mai jucat uneori pe postul de fundaș stânga, dar este un jucător de picior drept și adaptarea nu ar fi ușoară. Față de Mogoș, avantajul său este că are o viteză mai bună și că poate urca mai mult în atac. Până la urmă, a jucat mult timp pe faza ofensivă. Un semn că Sorescu ar putea fi introdus poate fi decizia lui Iordănescu de a-l introduce în partida cu Slovacia, după ce Bancu a primit cartonașul galben. Chiar dacă a jucat în ofensivă, poate fi o decizie care să arate că Iordănescu a dorit să-i dea minute pentru a avea ritm de joc înainte să-l folosească fundaș stânga.

Iordănescu are două dileme și în atac

Dilemele lui Iordănescu nu se opresc însă aici. Rămâne de văzut și cine va fi titular în flancul drept al atacului. În partida cu Slovacia, titular a fost Ianis Hagi, iar jucătorul lui Rangers a obținut lovitura de la 11 metri din care am egalat. Informațiile din jurul naționalei arată însă că selecționerul se pregătește să-l titularizeze pe Dennis Man, un jucător care a arătat foarte bine în partida cu Ucraina.

Dar asta nu înseamnă că Ianis Hagi va fi trecut pe banca de rezerve, având în vedere că ar putea fi titularizat în flancul stâng. Potrivit informațiilor existente, Iordănescu ia în calcul titularizarea lui Ianis în partea stângă a atacului. Are avantajul că se descurcă la fel de bine cu ambele picioare, iar acomodarea pe acest post nu ar fi dificilă. Pe postul de extremă stângă, Iordănescu îi mai are la dispoziție pe Valentin Mihăilă și Florinel Coman, dar niciunul nu s-a remarcat în mod deosebit la EURO 2024. Așadar, folosirea lui Ianis este o soluție la care Iordănescu se gândește.

În ce privește atacantul pentru această partidă, alegerea lui Iordănescu pare a fi clară. Denis Drăguș este așteptat să înceapă din nou din primul minut, după ce a convins până acum la turneul final. Chiar dacă are momente în care este individualist, Drăguș este un jucător capabil să provoace panică în orice defensivă, iar viteza sa se poate dovedi decisivă în partida cu Olanda. Cel puțin momentan, atacantul lui Trabzonspor pare să fi câștigat lupta pentru titularizare cu Denis Alibec și George Pușcaș, în timp ce Daniel Bîrligea nu pare a fi luat în calcule.

