Zeljko Kopic, încrezător că o poate salva pe Dinamo de la retrogradare după „remontada” din meciul cu Oțelul din Cupă

La finalul partidei, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo s-a arătat încântat de faptul că echipa sa a avut forța să revină în meci și le-a promis fanilor că va depune toate eforturile pentru a scoate echipa din zona retrogradării.

„Cred că am început meciul bine. Prima repriză a fost bună, am marcat primii, am jucat cu o echipă foarte puternică fizic, au câștigat câteva dueluri și astfel au reușit să egaleze.

Am avut tot ce ne trebuie ca să câștigăm meciul, dar am și greșit. Reacția noastră a fost excelentă, am fost foarte aproape de a înscrie și al patrulea gol, dar am văzut multe lucruri pozitive.

Trebuie să muncim mai mult, asta e clar! Am văzut mai multe lucruri pozitive azi, mai ales cum am reacționat după ce eram cu două goluri în spatele adversarilor.

Nu e ușor. Sunt satisfăcut și este o bază pe care putem să construim în continuare. La câte puncte avem în campionat, e foarte greu, dar sunt și niște lucruri pozitive, toți vor să se îmbunătățească.

Eu voi depune tot efortul pentru a ajuta Dinamo să urce în clasament mult mai mult. Luăm fiecare meci în parte, mâine e o zi liberă pentru fotbaliști, mai avem două zile până la următorul meci.

Apoi ne mai rămân încă două meciuri rămase. Trebuie să ne îmbunătățim și la antrenamente. Simt că am o conexiune cu clubul, sunt susținut de toată lumea, am sentimentul ăsta.

Am la dispoziție tot ce am nevoie și vom da totul pentru a reuși să ne atingem obiectivul. Nu vreau să discut despre accidentări, despre lot, trebuie să rămânem pozitivi, toți pot greși, dar e important cum reacționezi după greșeli”, a spus antrenorul Zeljko Kopic, după meciul Dinamo - Oțelul.

Dinamo - Oțelul Galați, scor 3-3

Dinamo a deschis scorul pe „Arcul de Triumf” în faţa Oţelului, în minutul 22, prin Bena. După trei minute, gălăţenii au egalat prin Samuel Teles. Jucătorii lui Dorinel Munteanu au preluat conducerea în minutul 53, după autogolul lui Bena, şi s-au desprins la două goluri în minutul 57, când a marcat şi Cisse. Dinamo a revenit spectaculos, prin golurile înscrise de Amzăr, în minutul 64, şi de Goncalo Gregorio, în minutul 84.

Gălăţenii au primit două cartonaşe roşii în minutul 90+1: fundaşul Cisse şi antrenorul Dorinel Munteanu. Dinamoviştii au sperat până în ultimul minut, dar nu au reuşit să înscrie şi, cu 3-3 scor final, Oţelul s-a calificat în „sferturi”, alături de FCU Craiova, care a învins FCSB, scor 2-0.

Clasamentul grupei C din Cupa României este următorul: pe primul loc a încheiat FCU Craiova (7 puncte), pe locul secund Oţelul (5 puncte), FCSB – locul 3 (4 puncte), Dinamo – locul 4 (3 puncte). Ultimele două clasate sunt SCM Zalău (3 puncte) şi FC Bihor (un punct).