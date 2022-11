„E prima dată când jucătorii simt ce înseamnă Dinamo!” Concluziile lui Ovidiu Burcă după înfrângerea cu Sepsi 

„Câinii” au fost all-in în meciul de pe „Arcul de Triumf” din Cupa României, Ovidiu Burcă trimițând în teren cel mai bun „prim 11” al său, fără să menajeze jucători, așa cum a făcut în meciul cu FCU Craiova, scor 0-0. Cu o galerie pe măsură, dinamoviștii au început în forță, însă au încasat gol în minutul 16, după reușita lui Francisco Junior.

În partea a doua, ritmul „câinilor” a scăzut, iar covăsnenii au mai înscris prin Păun. Deși părea meciul decis, Iulian Roșu, intrat în a doua repriză, a executat cu efect o lovitură liberă, respinsă de Began în Ciobotariu, mingea fiind deviată în poartă. Patriche a înscris și el în propria poartă, însă Iulian Roșu a mai fost decisiv o dată, de această dată cu un șut de la mare distanță.

Ce a spus Ovidiu Burcă după înfrângerea cu Sepsi Sf. Gheorghe

„Avem puls, să spun așa. Când pierzi nu poți să fii fericit, aveam așteptări mai mari de la meciul ăsta. Am jucat puțin temători în prima repriză, dar astea sunt meciurile în care îți dai seama de nivelul la care ești, trebuie să fim realiști, să ne dăm seama de unde am plecat, unde suntem și unde trebuie să ajungem. E o competiție frumoasă, a fost foarte important pentru noi că ne-am calificat în grupe, ne dă posibilitatea să creștem. Astfel de meciuri te fac să crești ca echipă, pentru noi e cel mai important lucru în acest moment. Cred că este pentru prima dată când jucătorii simt ce înseamnă Dinamo, asta a contat, am întâlnit o echipă cu alt ritm de joc, cu altă forță.

Cred că am terminat meciul cu capul sus, chiar dacă am fi putut face mai mult pe alocuri, obiectivul nostru este să ajungem în play-off-ul Ligii 2. Au fost câteva meciuri în care ne-au lipsit luciditatea și creativitatea, dar cred că ușor-ușor ajungem unde dorim și sper ca golurile marcate azi să ne deschidă drumuri spre mai multe reușite și în campionat.

Nu am auzit scandările, cred că suporterii s-au comportat extraordinar, bineînțeles pe stadion mai vine lumea, își mai descarcă năduful.

Vom vedea în decembrie unde vom fi, ce mai putem ajusta, clubul trece printr-o perioadă de reorganizare financiară, trebuie să facem tot ce ține de noi să readucem clubul unde îi e locul”, a spus Burcă la finalul meciului.

Dinamo se află pe locul 4 în clasamentul Grupei A, având un punct obținut, în timp ce Sepsi e lider cu șase puncte. În etapa următoare, Dinamo joacă în deplasare cu Unirea Slobozia, iar covăsnenii pe teren propriu cu FC Voluntari.