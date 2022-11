Omul de afaceri din fruntea covăsneilor a ținut să explice un gest făcut la pauza meciului, când le-a arătat șapte degete unor fani ai lui Dinamo care l-ar fi înjurat.

Laszlo Dioszegi le-a arătat 7 degete fanilor lui Dinamo: "Eu am cei șapte ani de acasă"

Dioszegi a explicat că este fals că s-ar fi referit la faptul că șapte ani de acum încolo o va învinge Sepsi pe Dinamo, mesajul său pentru fanii "câinilor" fiind acela că "are cei șapte ani de acasă" și nu intră în astfel de dispute verbale.

"Am văzut că un ziar scria că eu am arătat 7 degete și aș fi spus că 7 ani de acum încolo o batem pe Dinamo. Nu este adevărat, eu am arătat că am cei 7 ani de acasă și nu răspund la provocări.



Unul a început să înjure, să facă semne obscene spre mine. I-am zis: 'Eu am cei 7 ani de acasă și nu vă răspund'. Un ziar a zis că 7 ani de acum încolo o batem. Aș fi foarte bucuros să fie așa, dar e prea departe. Eu am arătat doar că am 7 ani de acasă și nu îi răspund", a spus Laszlo Dioszegi, după meci.

Laszlo Dioszegi: "Cred că e timpul ca Arcul de Triumf să se folosească și pentru fotbal, nu pentru rugby"

Laszlo Dioszegi a mai vorbit și despre formatul Cupei României și a lăudat-o pe Dinamo pentru jocul practicat pe Arcul de Triumf.

"După orice victorie sunt foarte fericit pentru că victoriile aduc victorii. Au fost ceva emoții pe final, dar eu am zis că dacă vom câștiga cu 1-0 sau 4-0 e același lucru. Avem 6 puncte, cred că dacă mai facem un egal cu Voluntariul deja mergem mai departe.

Stadionul Arcul de Triumf seamănă cu cel al lui Sepsi, are și 8.000 de locuri, e un stadion frumos, chiar îmi pare bine. Eu cred că e timpul să se folosească și pentru fotbal, nu pentru rugby. Știu că nu e treaba mea, dar s-a văzut foarte frumos, au fost vreo 6.000 de spectatori. A fost un spectacol frumos, Dinamo s-a comportat onorabil și a reușit să țină piept unei echipe de prima ligă.

Sincer, formatul Cupei cred că e o abureală, nu știu cum să zic. Dacă sunt 6 echipe, ar trebui să jucăm 5 meciuri. Noi jucăm 3 meciuri, ceilalți joacă cu alți adversari. Trebuia să joace fiecare cu fiecare.

Azi nu am avut fani. Deja e ora 11, până ajungeau acasă se făcea aproape dimineață. La noi, fanii lucrează aproape toți, iar mâine e treabă", a mai spus Dioszegi.

