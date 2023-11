„Dau vina unii pe alții! Recunosc că am greșit și eu!” Laszlo Dioszegi, dezvăluiri de la ședința din vestiarul lui Sepsi 

Deținătoarea Cupei României a fost eliminată din competiția în care s-a impus în ultimii doi ani, după ce a pierdut meciul cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1. Imediat după meci, finanțatorul Laszlo Dioszegi a vorbit despre înfrângerea suferită, extrem de supărat pe rezultat, dar și pe forma slabă pe care jucătorii au arătat-o.

Omul de afaceri a anunțat că urmează o ședință la club, ședință care a avut loc în cursul zilei de miercuri. Dioszegi a vorbit despre întâlnirea care a durat două ore și a oferit detalii despre discuțiile purtate întâi cu staff-ul de antrenori, iar apoi cu jucătorii.

Laszlo Dioszegi recunoaște: „A fost o greșeală!”

Finanțatorul covăsnenilor a dezvăluit că marea problemă este că vestiarul este dezbinat, însă s-a arătat încrezător în capacitatea staff-ului de a redresa problema. Laszlo Dioszegi a recunoscut că ar fi greșit și el în momentul în care le-a promis o primă considerabilă pentru calificarea în grupe.

„Am avut o zi foarte încărcată, ședința a ținut vreo două ore, am stat de vorbă separat cu staff-ul, cu antrenorii și după aceea, împreună cu ei și toți jucătorii. Am reușit să depistăm că problema este la jucători individual, jucătorii dau vina întotdeauna pe colegi, ceea ce nu e corect, nu e fair-play, s-au format niște bisericuțe, își reproșează unul celuilalt că din cauza lui nu există rezultate și așa mai departe. Unitatea s-a destrămat, dar cred că după discursul de astăzi și-au dat seama că doar uniți putem să redevenim o echipă care joacă fotbal, dacă continuăm așa e în defolosul clubului, jucătorilor.

Am stat de vorbă cu ei, cred că au înțeles că nu merge așa. Greșeala poate a fost a mea, personal, când s-a jucat cu Bodo/Glimt am spus o sumă extraordinar de mare pentru jucători, 25.000 de euro dacă intrăm în grupe. Recunosc că a fost o greșeală, din cauză că nu am reușit să intrăm în grupe, poate au început să își reproșeze unii altora asta, de atunci poate s-a rupt ceva, altfel nu îmi explic. Totul a fost ok, începând de la meciul din Norvegia totul e pe dos.

Nu a avut o mână așa de fier cum a avut domnul Leo Grozavu, în niciun caz și poate puțin jucătorii s-au culcat pe coate, au crezut că au primit premiul pentru cele două meciuri câștigate și s-au gândit că acum e o sumă infimă. Poate unii jucători nu au fost ținuți în frâu cum trebuia, dar a înțeles toată lumea, inclusiv domnul Ciobi a zis că schimbă de astăzi foaia și chiar trebuie să schimbe, nu se poate să existe bisericuțe la echipă. Cel mai urât lucru să dea vina unii pe ceilalți, le-am zis jucătorilor: 'să ne uităm unii în ochii celorlalți și să recunoaștem că am greșit cu toții'. Niciunul nu a jucat nimic, vorbind strict de ce s-a întâmplat ieri”, a declarat Laszlo Dioszegi la Digi Sport.