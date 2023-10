Obiectivul lui Marius Ștefănescu după a doua victorie consecutivă a celor de la Sepsi OSK 

Oaspeţii s-au impus prin golurile marcate de Marius Ştefănescu (5, 75), primul după o eroare uriaşă a lui Cristian Paz, iar al doilea cu un şut-centrare la colţul lung.

Ilfovenii au reuşit să marcheze în minutul 56, prin Andrei Dumiter, dar golul a fost anulat de VAR pentru offsaid. În minutul 80, Daniel Florea a trimis în bara transversală din lovitură liberă de la 22 de metri.

FC Voluntari a ajuns la zece etape consecutive fără victorie, patru egaluri şi şase eşecuri. Sepsi OSK a obţinut a doua victorie la rând după o serie de şase înfrângeri consecutive.

Reacția lui Marius Ștefănescu după victoria cu FC Voluntari

"Era și cazul să respirăm. Aveam nevoie de această victorie și sper să câștigăm și meciul următor. Mă bucur că am speculat, că am început bine. Am făcut primele 15-20 minute un joc bun, dar până la pauză am scârțâit. După golul doi am revenit și nu cred că s-a pus problema câștigătoarei.

Fiecare e liber să vină să vadă meciuri, e la îndemâna oricui la București (n.r. - despre prezența lui Iordănescu și Bergodi, la stadion). Important e ceea ce făceam noi, să luăm trei puncte. Sper să legăm cât mai multe victorii, să ajungem în play-off, pentru că acesta este obiectivul", a declarat jucătorul, la finalul partidei.