VIDEO: Asa se nasc eroii! Ce a facut Mitrita dupa finala Cupei pentru un copil din tribuna

Alex Mitrita i-a cucerit definitiv pe suporterii Craiovei

Mitrita, cel mai bun marcator al Craiovei in acest sezon, a marcat si in finala Cupei, iar trofeul a ajuns in Banie dupa o pauza de 25 de ani.

La finalul meciului, Mitrita i-a dat tricoul de joc unui copil din tribuna, care i-l cerea cu ochii in lacrimi.

N-a stat pe ganduri. Si-a scos tricoul si i l-a intins baiatului, care a izbucnit in lacrimi, coplesit de moment.

Si tatal baietelului a fost super impresionat de moment.

"Te iubesc, fratele meu!", i-a strigat lui Mitrita.

Mitrita, Baluta si Bancu sunt jucatorii pe care Craiova ii trimite la nationala Romaniei pentru meciurile cu Chile si Finlanda.

