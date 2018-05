Unde sunt golgheterii Romaniei?! Un nou sezon foarte slab pentru atacantii din Liga 1. Pe ce loc suntem in Europa

Golgheterii din acest sezon de Liga 1 sunt George Tucudean si Harlem Gnohere. Cele 15 goluri marcate reprezinta unul dintre recordurile negative ale fotbalului romanesc.

In 2018, Tucudean a inscris doar 4 goluri in 14 meciuri pentru ardeleni, restul fiind reusite pentru Viitorul in prima parte a campionatului. Gnohere a inscris 15 goluri in 31 de partide jucate, dintre care a fost titular in doar 20, iar FCSB mai ii mai are pe Man (10), Florin Tanase (10) si Budescu (9) in topul marcatorilor, dar fiecare cu o medie mai slaba de 1 gol la 3 meciuri. Teoretic, doar Paul Batin (Chiajna) ii mai poate ajunge sau depasi pe cei doi, deoarece are 13 goluri marcate si inca un meci ramas de jucat.

O medie buna de goluri au doar Mario Rondon, atacantul lui Gaz Metan Medias, care a inscris 9 goluri in 17 partide, el fiind achizitionat de echipa lui Pustai la inceputul anului 2018, si Ianis Hagi, care a marcat pentru Viitorul 6 goluri in 14 meciuri, desi s-a intors in ianuarie 2018 la formatia constanteana si a fost folosit ca mijlocas. Trebuie remarcate si evolutiile lui Andrei Cristea, care a fost golgheterul lui CSM Poli Iasi, desi are 34 de ani, el reusind sa castige titlul de cel mai bun marcator al Ligii 1 in editia de campionat 2009-2010. De asemenea, dintre cele 8 echipe din play-out, doar Gaz Metan Medias (Rondon), Chiajna (Batin) si Voluntari (Balan) au ca golgheter al echipei un atacant.

Un golgheter al campionatului cu mai putine goluri ca in Romania nu gasim decat in Muntenegru (campionat cu 10 echipe), Irlanda (10 echipe), Azerbaidjan (8 echipe) si Armenia (6 echipe). De altfel, si anul trecut am suferit la acest capitol, din moment ce albanezul Azdren Llullaku a fost cel mai bun marcator al sezonului, cu 16 reusite, desi s-a transferat la jumatatea campionatului in Kazahstan, la Astana, dar nu a putut fi depasit de ceilalti atacanti.

Anul acesta avem cele mai putine goluri reusite de golgheterul Romaniei dupa Revolutie. Numarul de goluri din dreptului golgheterilor Ligii 1 din acest sezon, 15, este cel mai mic din ultimii 10 ani, la egalitate cu performanta lui Liviu Antal din urma cu 4 sezoane. De asemenea, este al doilea cel mai slab procentaj incepand din anii ’30, cand s-a implementat sistemul de desfasurare modern pentru prima liga din Romania. In 1953, Titus Ozon (Dinamo) inscria doar 13 goluri, dar intr-un campionat cu doar 12 echipe si sistem de desfasurare tur-retur. In timp ce 15 goluri s-au mai consemnat in sezonul 1932-1933, cand Stefan Dobai (Ripensia Timisoara) a evoluat intr-un campionat cu 7 echipe, in editia 1967-1968, cand Mihai Adam ("U" Cluj) juca intr-o divizie cu 14 echipe si in campionatul 1970-1971, cand Florea Dumitrache (Dinamo), Constantin Moldoveanu (Petrolul) si Gheorghe Tataru (Steaua) si-au impartit titlul de golgheter si campionatul era format din 16 echipe.

LISTA GOLGHETERILOR LIGII 1 INTRE 2008 SI 2018:



Sezonul 2017-2018 - George Tucudean (CFR Cluj) / Harlem Gnohere (FCSB) - 15 goluri

Sezonul 2016-2017 - Azdren Llullaku (Gaz Metan Medias) - 16 goluri

Sezonul 2015-2016 - Ioan Hora (Pandurii) - 19 goluri

Sezonul 2014-2015 - Gregory Tade (CFR) - 18 goluri

Sezonul 2013-2014 - Liviu Antal (FC Vaslui) - 15 goluri

Sezonul 2012-2013 - Raul Rusescu (Steaua) - 21 goluri

Sezonul 2011-2012 - Wesley Lopes (FC Vaslui) - 27 goluri

Sezonul 2010-2011 - Ianis Zicu (Poli Timisoara) - 18 goluri

Sezonul 2009-2010 - Andrei Cristea (Dinamo) - 16 goluri

Sezonul 2008-2009 - Gigel Bucur (Poli Timisoara) / Florin Costea ("U" Craiova) - 17 goluri

Sezonul 2007-2008 - Ionel Danciulescu (Dinamo) - 21 goluri

GOLGHETERII ECHIPELOR DIN LIGA 1 IN EDITIA DE CAMPIONAT 2017-2018:

CFR Cluj - George Tucudean (15 goluri / 34 meciuri)

FCSB - Harlem Gnohere (15 goluri / 31 meciuri)

CSU Craiova - Alexandru Baluta (11g/ 30m) / Gustavo (11g/32m)

Viitorul - Ianis Hagi (6 goluri / 14 meciuri)

Astra - Silviu Balaure (8 goluri / 32 meciuri)

CSM Poli Iasi - Andrei Cristea (9 goluri / 32 meciuri)

(echipele din play-out mai au de disputat o partida)

Dinamo - Diogo Salomao (9 goluri / 35 meciuri)

FC Botosani - Mihai Roman (10 goluri / 32 meciuri)

Sepsi Sf. Gheorghe - Istvan Fulop (9 goluri / 28 meciuri)

Gaz Metan Medias - Mario Rondon (9 goluri / 17 meciuri)

Concordia Chiajna - Paul Batin (13 goluri / 33 meciuri)

FC Voluntari - Adrian Balan (8 goluri / 20 meciuri)

ACS Poli Timisoara - Gabriel Vasvari (5 goluri / 36 meciuri)

Juventus - Wallace (2 goluri / 34 meciuri)

CEI MAI BUNI MARCATORI DIN ISTORIA LIGII 1 PER SEZON:

1. Ladislau Bonyhadi (UTA Arad / 1947-1948) - 49 goluri

2. Dudu Georgescu (Dinamo / 1976-1977) - 47 goluri

3. Dudu Georgescu (Dinamo / 1986-1987) - 44 goluri

4. Dorin Mateut (Dinamo / 1988-1989) - 43 goluri

5. Victor Piturca (Steaua / 1987-1988) - 34 goluri

LISTA GOLGHETERILOR DIN ALTE CAMPIONATE EUROPENE (IN ORDINE DESCRESCATOARE A NUMARULUI DE GOLURI):



Spania - Lionel Messi (FC Barcelona) - 34 goluri

Portugalia - Jonas Oliveira (Benfica) - 34 goluri

Anglia - Mohamed Salah (Liverpool) - 32 goluri

Italia - Mauro Icardi (Inter) / Ciro Immobile (Lazio) - 29 goluri

Germania - Robert Lewandowski (Bayern Munchen) - 29 goluri

Turcia - Bafetimbi Gomis (Galatasaray) - 29 goluri

Franta - Edinson Cavani (PSG) - 28 goluri

Bulgaria - Claudiu Keseru (Ludogoret) - 26 goluri

Serbia - Aleksandar Pesic (Steaua Rosie Belgrad) - 25 goluri

Polonia - Carlitos Lopez (Wisla Cracovia) - 24 goluri

Macedonia - Besart Ibraimi (Shkendija) - 23 goluri

Cipru - Matt Derbyshire (Omonia Nicosia) - 23 goluri

Belgia - Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) - 22 goluri

Danemarca - Pal Alexander Kirkevold (Hobro) - 22 goluri

Austria - Moanes Dabour (FC Salzburg) - 22 goluri

Tara Galilor - Greg Draper (The New Saints) - 22 goluri

Irlanda de Nord - Joe Gormley (Cliftonville) - 22 goluri

Olanda - Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar) - 21 goluri

Ucraina - Facundo Ferreyra (Sahtior Donetk) - 21 goluri

Slovacia - Samuel Mraz (MSK Zilina) - 21 goluri

Albania - Ali Sowe (Skenderbeu) - 21 goluri

Malta - Amadou Samb (Gzira United) - 21 goluri

Grecia - Aleksandar Prijovic (PAOK) - 19 goluri

Scotia - Kris Boyd (Kilmarnock) - 18 goluri

Slovenia - Luka Zahovic (Maribor) - 18 goluri

San Marino - Imre Badalassi (Tre Fiori) - 18 goluri

Croatia - Hillel Soudani (Dinamo Zagreb) - 17 goluri

Elvetia - Albian Ajeti (FC Basel) - 17 goluri

Ungaria - Davide Lanzafame (Honved) - 17 goluri

Cehia - Michal Krmencik (Viktoria Plzen) - 16 goluri

Bosnia si Hertegovina - Milos Filipovic (Zrinjski) - 16 goluri

Rusia - Quincy Promes (Spartak Moscova) - 15 goluri

ROMANIA - GEORGE TUCUDEAN (CFR CLUJ) / HARLEM GNOHERE (FCSB) - 15 GOLURI

Irlanda - Patrick Hoban (Dundalk) - 14 goluri

Muntenegru - Igor Ivanovic (Sutjenska) - 14 goluri

Azerbaidjan - Bagally Dabo (Qabala) - 13 goluri

Armenia - Gegham Harutyunyan (Gandzasar) - 12 goluri

* In Belarus, Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda, Letonia, Estonia, Lituania, Moldova, Kosovo, Gibraltar, Groenlanda, Georgia si Kazahstan nu s-au incheiat inca campionatele.

** Andorra, Luxemburg, Guernsey, Insulele Feroe, Liechtenstein, Monaco, Insulele Aland, Svalbald si Vatican sunt prea mici din punct de vedere demografic sau nu au un campionat de fotbal.