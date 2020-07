Tanase ataca primul trofeu din cariera la seniori! Raspunsul capitanului dupa criticile primite de la Marcel Puscas: "Eu nu circul cu tramvaiul!"

Din articol Raspuns pentru criticile lui Marcel Puscas

Florin Tanase ataca primul trofeu din cariera la seniori si este gata sa il obtina miercuri seara. FCSB o intalneste pe Sepsi in finala din Cupa Romaniei, de la ora 20:00 si partida va fi LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO.

Florin Tanase spune ca pentru FCSB va fi cel mai important meci din acest an, iar partida cu Sepsi din finala Cupei Romaniei reprezinta sansa ca el sa castige primul trofeu din cariera de seniori.

"Este cel mai important meci din acest an, jucam pentru un trofeu. Nu s-a mai castigat un trofeu de multi ani aici. Trebuie sa castigam acest meci pentru a le face o bucurie fanilor si a sterge cu buretele putin din rezultatele slabe din acest ani.

Ar fi primul meu trofeu din cariera la seniori. Consider ca putem sa ne calificam in Europa League anul acesta. Cupa ar salva acest sezon dezamagitor, mai ales in playoff este cel mai slab sezon de cand sunt eu aici si ar fi foarte important pentru ca ne-ar da increderea necesara pentru sezonul viitor", a spus Florin Tanase.

Raspuns pentru criticile lui Marcel Puscas

Presedintele lui FC 'U' Craiova l-a criticat pe Florin Tanase pentru ca nu isi foloseste ambele picioare pe terenul de fotbal. Marcel Puscas a spus ca fotbalistul FCSB-ului isi foloseste piciorul stang doar pentru a se urca in tramvai, iar Tanase i-a raspuns:

"Cums a comentez? Din pacate, aici la Berceni, nu ajunge tramvaiul, deci eu nu circul cu tramvaiul", a spus capitanul FCSB-ului.