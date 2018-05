S-a incheiat sedinta in care se judeca procesul CUTREMUR de 37 de milioane pentru Becali! Ce a cerut patronul FCSB si cand poate fi anuntata decizia

Judecatorii au ramas in pronuntare in procesul pe care Armata i l-a intentat lui Gigi Becali pentru a recupera un prejudiciu urias.

In urma unei evaluari cerute de CSA, Becali ar fi dator cu 37 de milioane de euro la Armata pentru folosirea ilegala a marcii Steaua. Conform GSP, decizia in acest caz ar putea fi anuntata maine. Exista insa si posibilitatea unei amanari. Becali spera ca instanta sa stabileasca un prejudiciu mult mai mic decat cel solicitat de CSA.

"Nu eu cer despagubiri pentru 3 ani, asa spune legea. Este articol de lege in care se arata ca poti cere despagubiri pe ultimii 3 ani de la data depunerii cererii. CSA a depus contestatia in 2016, deci nu pot cere decat pana in 2013. Noi am schimbat denumirea in 2014. Asa ca ei pot primi bani pentru numai un an. Asa spune legea! E matematica. Nu poate interpreta un judecator cum vrea el. In Romania, un judecator poate da ce vrea el, dar nu poate incalca legea. Acum s-a judacat doar prescriptia, adica perioada pentru care se pot plati despagubiri. Avem termen in septembrie pentru judecata pe fond", a spus Becali pentru GSP.