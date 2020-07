L-a facut uitat pe Vintila! Prima reactie a lui Petrea dupa victoria URIASA din Cupa: "Jucatorii sunt surprinsi de noul mod de lucru! Trebuie sa crestem valoarea!"

FCSB a castigat Cupa Romaniei in fata lui Sepsi Sf. Gheorghe, 1-0.

Ros-albastrii s-au impus prin golul lui Dennis Man. In ciuda startului greoi din prima repriza, jucatorii lui Toni Petrea au reusit sa obtina victoria chiar la debutul sau pe banca tehnica si sa cucereasca trofeul.

Antrenorul lui FCSB a vorbit la finalul meciului despre jocul echipei, dar si despre schimbarile facute de la numirea sa pe banca tehnica.

"Acum cateva luni eram in alta parte, nu stiam ce se va intampla. Tin sa felicit jucatorii pentru ce au demonstrat, desi am avut niste probleme in prima repriza, jocul a scartait, era normal in a doua repriza ce s-a intamplat, miza era destul de mare pentru jucatori.

E dificil de spus acum, suntem la inceput de drum, am venit de o saptamana, suntem intr-o perioada tulbure, ramane sa ne pregatim si sa vrem sa ajungem unde ne dorim prin prisma antrenamentelor si a jocului.

Sunt convins ca jucatorii sunt putin surprinsi de noul mod de lucru. Incercam sa ne adaptam la jucatorii pe care ii avem, la calitatile lor si incercam sa gasim modalitatile potrivite pentru a le creste valoarea.

Sunt adeptul sistemului 4-3-3, e un sistem care mie imi place foarte mult. Avem jucatori cu calitati care pot face asta.

Cand am fost contactat de conducere sa revin a fost o bucurie imensa, am acceptat imediat. Acum sunt alte responsaibilitati, alte lucruri de pus la punct, dar e placut", a spus Toni Petrea la finalul meciului.