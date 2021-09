Momente de furie ale lui Iordănescu în vestiar, după meciul cu CS Hunedoara: „A spart tabla! A terminat discursul amenințător!”

Roș-albaștrii au condus cu 3-0 în meciul cu echipa din Liga 3, însă gazdele au reușit să întoarcă rezultatul și să trimită meciul în prelungiri, spre surprinderea tuturor. Musi și Vali Gheorghe au reușit însă să califice echipa în faza următoare a Cupei României.

Prestația echipei nu a fost deloc pe placul lui Edward Iordănescu, cel care nu a ezitat să arate acest lucru la interviul de la finalul meciului. Cu toate astea, tehnicianul s-ar fi manifestat și în vestiar, acolo unde a făcut o criză de nervi, după cum a dezvăluit chiar un jucător.

Antrenorul a țipat la fotbaliștii săi, avertizându-i că meciuri ca acesta nu se mai pot repeta sub mandatul său. Mai mult, Iordănescu și-ar fi amenințat jucătorii serios, cu excluderea de la echipă, anunță ProSport.

„A zis că cine nu face asta, va fi dat afară!”

”Edi s-a transformat total! A făcut haos în vestiar! A spart de nervi tabla și ne-a spus că jucăm la Steaua (n.r. FCSB), iar aici nu e permis să tratăm jocurile ca la Hunedoara. A țipat la noi și ne-a spus că cine nu se va alinia ca mentalitate, va fi dat afară de la echipă. S-a lăsat liniște, nu mai vorbea nimeni în afară de el.

Ne-a spus că am jucat 60 de minute ce ne-a cerut, după care am jucat după capul nostru. A terminat discursul foarte amenințător! Ne-a transmis că e ultima oară când acceptă să mai facem în teren ce considerăm noi”, a declarat un jucător, sub protecția anonimatului, pentru ProSport.