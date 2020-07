Mitica Dragomir: Finala Cupei Romaniei ar fi trebuit sa nu se joace! Ce crede fostul sef de la LPF

In aceasta seara, de la ora 20:00, va avea loc finala Cupei Romaniei dintre Sepsi si FCSB.

Fostul sef de le Liga, Mitica Dragomir, considera ca meciul nu trebuia sa se joace, deoarece va influenta decisiv evolutia campionatului.

"Finala Cupei Romaniei ar fi trebuit sa nu se joace. Influenteaza in mod categoric evolutia campionatului. Eu daca as lua Cupa, le-as da drumul jucatorilor in vacanta. Sigur ca da, nu trebuia sa se intample asa ceva, Federatia trebuia sa prevada chestia asta.

Sepsi va castiga. Pentru ca la Cupa nu e ca la campionat. Eu am castigat Cupa Romaniei cu Chimie Ramnicu Valcea, batand pe FC Arges, care era campioana tarii, cu Dobrin, cu Barbu. Nu imi place cum joaca Sepsi, dar imi place de antrenor si de patron, de brutar. Face paine e baiat bun asta. Mai ales ca pe mine ma trimiteau astia la brutarie", a spus Mitica Dragomir.