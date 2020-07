"Mergem sa castigam Cupa Romaniei!" Adi Petre, optimist dupa golul din minutul 2! "Nu o sa jucam urmatoarele meciuri la egal!"

Adi Petre, marcatorul singurului gol al returului cu Dinamo, a comentat ce se intampla la FCSB si cum se vor derula saptamanile urmatoare.

Fotbalistul a vorbit, in primul rand, despre calificarea in finala Cupei Romaniei si importanta golului marcat de el in startul acestei partide.

"E destul de important pentru mine ca am reusit sa marchez dupa atatea meciuri in care am ratat foarte mult. Mi-am facut treaba, suntem foarte fericiti ca am inceput bine jocul, am marcat foarte repede. Asta era planul nostru dinainte de meci, sa marcam repede, sa punem presiune pe adversar si sa rezolvam rapid ecuatia calificarii. Suntem fericiti ca am ajuns in finala. Stim ca ne asteapta un meci greu indiferent de echipa pe care o vom intalni, dar avem incredere in echipa noastra, in ceea ce pregatim la antrenamente. Stim ce putem fiecare si mergem sa jucam pentru a castiga Cupa.

Au fost cateva meciuri in care am ratat destul de mult, dar nu mi-am pierdut increderea in mine. Stiu ce pot, stiu cum ma antrenez. Am avut incredere in fiecare meci ca voi marca, am reusit sa marchez azi impotriva lui Dinamo, sunt fericit ca am reusit sa imi ajut echipa din minutul 2. Sunt convins ca pe viitor vor veni si golurile si nu-mi fac griji", a declarat Petre.

In al doilea rand, in ceea ce priveste situatia din campionat, jucatorul a dat asigurari ca FCSB nu se va lasa mai usor in etapele care au mai ramas de disputat.

"Noi avem obiectiv sa castigam campionatul, sa fim pe primele 2 locuri. Nu am reusit acest lucru, dar asta nu inseamna ca ne demoralizam si nu o sa jucam urmatoarele meciuri la egal sau sa nu ne pese de rezultat. Jucam fiecare meci la victorie, vom vedea ce va fi. Mai avem timp sa strangem puncte si vrem sa le aratam tuturor ca avem valoare si sa fim acolo sus. Avem incredere in echipa noastra, mergem sa castigam meciul de la Craiova, nu o sa ne dam inapoi. Pentru noi mai putin conteaza cine castiga campionatul, conteaza sa ne facem jocul, sa adunam puncte si sa aratam ca nu ne dam batuti."

Nu in ultimul rand, Adi Petre a comentat si posibilitatea unui transfer al lui Dennis Man in Anglia, dar si despre schimbarea antrenorului Bogdan Vintila cu un alt tehnician.

"Cred ca a ajuns la maturitatea fizica si mentala (n.r. Dennis Man) de a pleca din tara. Stiu ca va face o treaba buna pentru ca il stiu de mult timp. Am mare incredere in el si sunt convins ca nu va avea probleme de adaptare. In orice campionat s-ar duce, sunt sigur ca va face o treaba buna.

Pe noi ne intereseaza mai putin (n.r. cine este antrenor). Avem incredere in domnul Vintila, cat timp este langa noi, avem incredere in el si il respectam. Nu stim ce va fi in continuare, pe noi ca jucatori ne priveste mai putin ce discutii sunt, ne facem treaba orice s-ar intampla.

Ca atitudine, ca personalitate s-ar adapta bine (n.r. Mihai Pintilii). E apropiat de varsta noastra si cred ca s-ar adapta bine", a adaugat fotbalistul care a reusit in aceasta seara cel mai rapid gol din istoria duelurilor FCSB - Dinamo.