VIDEO | Intalnire de gradul ZERO! Sanmartean si Dorin Goian, dezvaluiri pline de sinceritate la Suceava: "M-am dat accidentat la pauza!" 

O campanie a celor de la FRF i-a adus fata in fata pe doi dintre cei mai iubiti jucatori trecuti pe la FCSB

Campania "Cupa vine la tine" a ajuns la Suceava, iar Lucian Sanmartean i-a inmanat trofeul in mod simbolic lui Dorin Goian. La fel ca fostul magician din Ghencea, nici fundasul originar din Suceava nu a castigat niciodata Cupa Romaniei!

Dorin Goian si-a exprimat dezamagirea cauzata de lipsa trofeului Cupei din palmaresul sau.

"Imi doream sa castig o Cupa a Romaniei. Era un trofeu si faptul ca nu l-am castigat niciodata ma macina. Erau alte vremuri atunci, intr-adevar, nu se punea mare accept pe Cupa Romaniei si prin prisma faptului ca erau prezente constante in cupele europene ale echipelor romanesti. Si din punct de vedere financiar, nu era un stimulent prea mare pentru conducatori sa ia Cupa. Jucand constant in cupele europene, nu se punea mare accent pe cupa si de multe ori jucam cu fotbalisti care evoluau mai putin. Dar lipsa cupei din palmares e unul dintre marile mele regrete", a spus Dorin Goian pentru FRF TV.

Fostul fundas central a devenit in aceasta vara antrenorul echipei Foresta Suceava, club care l-a si format, iar in toamna cel poreclit Goe si ajuns acum la 39 de ani vrea sa isi ia si licenta Pro.

Atat Goian cat si Sanmartean au facut dezvaluiri savuroase din carierele de jucatori, iar fostul mijlocas al FCSB-ului a povestit si un moment controversat din timpul finalei FC Vaslui - CFR Cluj, jucata in 2010. Atunci, Sanmartean a fost schimbat la pauza, intr-un meci ce avea sa se decida la penalty-uri!

"Am iesit la pauza in semn de razvratire. Eram un tip introvertit, erau foarte multe discutii in vestiar si auzisem tot felul de chestii. Reuseam sa imi atrag antipatia din partea antrenorilor si a jucatorilor… Am facut o repriza foarte, foarte buna, dar nu eram multumit de ce se discuta si la pauza m-am ddat accidentat, am zis si eu ca ma doare piciorul. Lacatus (n.r. antrenorul lui FC Vaslui de la acea vreme) a simtit ca nu vreau sa mai joc. Stia ca ceva nu e in regula", a declarat si Lucian Sanmartean

Prin aceasta campanie, FRF vrea sa plimbe Cupa prin intreaga tara, unde trofeul va fi primit de fosti mari antrenori si jucatori, dar si de jurnalisti sau suporteri. Campania se va desfasura pana la finala Cupei Romaniei, care va avea loc in 22 iulie.