Gigi Becali râde, cântă și dansează! A lăudat un fotbalist de la FCSB: "Nu pierde mingea deloc"

FCSB s-a impus la Oradea, scor 2-0 cu FC Bihor, în Cupa României, iar patronul de la FCSB și fanii vicecampioanei l-au putut vedea la lucru pe Cristi Ganea, adus în urmă cu o lună de la Panathinaikos Atena.

Bistrițeanul care a evoluat și pentru Athletic Bilbao a jucat în premieră pentru formația lui Elias Charalambous și a avut o exprimare în teren concludentă. Ganea, care poate evolua pe mai multe posturi, a jucat cu dezinvoltură, a pasat excelent și îi dă speranțe lui Becali.

Gigi Becali, euforic. L-a lăudat pe Cristi Ganea

Într-o intervenție la TV, afaceristul din Pipera a fost întrebat ce jucători i-au plăcut în meciul cu FC Bihor. L-a remarcat și pe Damjan Djokovic, dar a pedalat pe valoarea lui Cristi Ganea.

"Din jucătorii noștri? Gogescu... Prima dată când l-am văzut. Nu m-a impresionat, dar nu a greșit. Djokovic mi-a plăcut astăzi. Nu am ce să spun. Nu am vreun jucător. Mi-a plăcut foarte mult Ganea. Se vede, are experiență, nu pierde mingea deloc. Și e primul lui meci. E ce mă așteptam Ganea. Din ce în ce mai bun va fi. Prea era lejer la Radunovic! Nu avea niciun fel de emoție. Acum, o să vedem", a declarat Gigi Becali, la televiziunea Prima Sport.

FC Bihor - FCSB 0-2

David Miculescu a deschis scorul în minutul 26, după ce a reușit să șuteze din întoarcere de lângă patru jucători ai Bihorului. În repriza secundă, Siyabonga Ngezana s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a majorat diferența în minutul 69.

Roș-albaștrii încep, astfel, cu dreptul campania din Cupa României. Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează meciul cu 'U' Cluj din campionat (luni, 2 octombrie, ora 21:00).

Echipele de start

FC Bihor: Pînzariu - Paublusztig, Sg. Jurj, Ioviță, Sorian, Farcaș, Gunie, Ban, Bactăr, Jurj, Vasile

FCSB: Vlad - Crețu, Ngezana, Haruț, Ganea - Djokovic, Lixandru, Gogescu - Radaslavescu, Miculescu, Oct. Popescu