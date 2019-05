FINALA CUPEI ROMANIEI | Semnul de impacare definitiva? Ce a facut Hagi cand a ajuns in fata lui Burleanu, la festivitatea de premiere

Conflictul Hagi - FRF pare sa fie istorie.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a facut premierea echipelor dupa finala Cupei Romaniei. Raceala dintre Hagi si conducerea Federatiei e de domeniul trecutului. In momentul in care 'Regele' a ajuns in fata lui Burleanu, cei doi s-au imbratisat. Hagi a facut acelasi gest cu toti oficialii prezenti pe podiumul de premiere de pe Ilie Oana.

Acum doi ani, dupa Supercupa Romaniei de la Botosani, Hagi a ramas pe banca la premierea echipelor. A explicat ca gestul a fost o consecinta a dezamagirii pe care a trait-o in timpul meciului, nu o forma de protest.



Pana la iesirea lui Gica Popescu din inchisoare, Hagi a refuzat sa participe la meciurile echipei nationale, suparat in urma rezultatului alegerilor de la Federatie din urma cu 5 ani. Atunci, Burleanu a castigat la cateva zeci de ore dupa condamnarea lui Popescu in Dosarul Transferurilor desi nimeni nu-i dadea nicio sansa.

